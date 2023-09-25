ROBBERY SUSPECT ARRESTED & CHARGED

A SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING CHARGES FOR ALLEGEDLY ROBBING A LOCAL STORE ON SUNDAY.
20-YEAR-OLD OWEN LEE TRUDEAU IS CHARGED WITH 2ND DEGREE ROBBERY.
POLICE SAY THE SUSPECT ENTERED THE DOLLAR GENERAL STORE AT 1815 PIERCE STREET AROUND 7;10 PM SUNDAY AND SHOWED THE STORE CLERK A MESSAGE TO GIVE HIM CASH FROM THE REGISTER AND THAT HE HAD A GUN.
HE THEN FLED ON FOOT WITH AN UNDISCLOSED AMOUNT OF CASH.
MONDAY, OFFICERS LOCATED THE SUSPECT JUST BEFORE 1 P.M. IN THE 1900 BLOCK OF HAMILTON BLVD.
POLICE ARRESTED TRUDEAU, WHO WAS THEN BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL.
HE IS BEING HELD ON $15,000 BOND.