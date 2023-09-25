RIVERSIDE PARK TO HOST 20TH KINGDOM OF RIVERSSANCE

RIVERSIDE PARK WILL BE THE SITE OF A MEDIEVAL FESTIVAL THIS SATURDAY AND SUNDAY.
PHYL CLAEYS SAYS IT’S TIME FOR LORDS AND LADIES TO GATHER AT THE 20TH KINGDOM OF RIVERSSANCE:
PHYL10 OC………..KILLER. :14
THAT INCLUDES KNIGHTS IN SHINING ARMOUR ON HORSEBACK JOUSTING:
PHYL11 OC….SHOW TO SEE. :21
ANOTHER FAVORITE ACT THAT IS RETURNING IS THE BIRDS OF PREY SHOW FEATURING RESCUED HAWKS, OWLS AND OTHER BIRDS:
PHYL12 OC……THINGS YOU’LL SEE. :22
CLAEYS SAYS THERE IS A VARIETY OF MUSIC AND OTHER ENTERTAINMENT TOO:
PHYL13 OC………GOT IT ALL. :18
THE KING’S SMOKER FOR ADULTS IS ALSO RETURNING.
ADVANCE TICKETS ARE ON SALE NOW AT HY-VEES OR AT THE ROYAL ENTRY GATES SATURDAY AND SUNDAY AT RIVERSIDE PARK.
file photo