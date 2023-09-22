ACCUSED KILLER OF ALGONA POLICEMAN HELD ON $2 MILLION DOLLAR BOND

A JUDGE HAS SET A CASH BOND OF TWO MILLION-DOLLARS FOR THE MAN ACCUSED OF KILLING AN ALGONA POLICE OFFICER LAST WEEK.
43-YEAR-OLD KYLE LOU RICKE OF ALGONA IS ACCUSED OF FATALLY SHOOTING OFFICER KEVIN CRAM ON WEDNESDAY, SEPTEMBER 13TH AS CRAM WAS ATTEMPTING TO SERVE A WARRANT FOR RICKE’S ARREST.
RICKE MADE HIS INITIAL APPEARANCE IN KOSSUTH COUNTY DISTRICT COURT THURSDAY AFTERNOON AND JUDGE MARK LADDUSAW ANNOUNCED HE’S SEEN ENOUGH EVIDENCE FOR THE CASE TO PROCEED.
RICKE1 OC……UPON THE COMPLAINT.” :11
RICKIE HAS BEEN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER AND THE JUDGE EXPLAINED A GUILTY VERDICT WOULD RESULT IN A SENTENCE OF LIFE IN PRISON.
ASSISTANT IOWA ATTORNEY GENERAL SCOTT BROWN ASKED THE JUDGE TO SET A CASH-ONLY BOND OF FIVE MILLION DOLLARS.
RICKE2 OC………..THAT HE DOES.” :14
JUDGE LADDUSAW SETTLED ON TWO MILLION DOLLARS AND STIPULATED THE FULL AMOUNT HAD TO BE PAID IN CASH BEFORE RICKIE COULD BE RELEASED.
A PRELIMINARY HEARING IN THE CASE IS SCHEDULED FOR NEXT FRIDAY, SEPTEMBER 29TH AT 1 P-M IN KOSSUTH COUNTY DISTRICT COURT.
RICKE IS NOW BEING HELD AT THE KOSSUTH COUNTY JAIL IN ALGONA FOLLOWING HIS EXTRADITION FROM MINNESOTA.
KLGA photo/Radio Iowa