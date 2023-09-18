IOWA DEMOCRATS SET CAUCUS FOR JANUARY 15TH, SAME AS G-O-P

THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S 2024 CAUCUSES WILL BE ON THE SAME DAY IOWA REPUBLICANS PLAN TO HOLD THEIR CAUCUSES.
THE DEMOCRATIC PARTY’S STATE CENTRAL COMMITTEE VOTED THIS WEEKEND TO HOLD THEIR IN-PERSON CAUCUSES ON JANUARY 15TH, BUT THERE’S NO DECISION YET ON WHEN THE RESULTS OF THE PARTY’S MAIL-IN PRESIDENTIAL PREFERENCE BALLOTING WILL BE ANNOUNCED.
GREGORY CHRISTENSEN, VICE CHAIRMAN OF THE IOWA DEMOCRATIC PARTY, IS LEADING THE PARTY’S CAUCUS PLANNING.
DEMCAUC5 OC……THE BETTER.” :13
BOTH MAJOR PARTIES HAVE TO FIND PRECINCT-LEVEL SITES TO HOLD GATHERINGS WHERE PARTY BUSINESS WILL BE DISCUSSED.
HOWEVER, REPUBLICANS WILL ALSO TAKE A STRAW POLL THAT NIGHT TO DETERMINE WHICH G-O-P PRESIDENTIAL CANDIDATES HAVE THE MOST SUPPORT IN IOWA.
NATIONAL DEMOCRATS HAVE DECIDED SOUTH CAROLINA’S PRIMARY RATHER THAN THE IOWA CAUCUSES SHOULD BE THE FIRST EVENT IN THEIR PARTY’S 2024 PRESIDENTIAL NOMINATING PROCESSS.
CHRISTENSEN SAYS IOWA DEMOCRATS’ 2024 CAUCUSES WILL FOCUS ON PARTY BUILDING.
DEMCAUC6 OC……..PARTY IN IOWA.” :10
IOWA DEMOCRATS ANNOUNCED LAST YEAR THEY DID NOT INTEND TO CONDUCT CAUCUS NIGHT ATTENDANCE COUNTS TO DETERMINE WHICH PRESIDENTIAL CANDIDATE WINS THEIR 2024 CAUCUSES AND WILL USE A MAIL-IN SYSTEM INSTEAD —
BUT PARTY OFFICIALS HAVEN’T REVEALED HOW OR WHEN RESULTS WILL BE TABULATED AND RELEASED.