SUSPECT CAPTURED AFTER FATAL SHOOTING OF ALGONA POLICE OFFICER

THE IOWA D-C-I SAYS THE ALGONA POLICE OFFICER SHOT WEDNESDAY NIGHT HAS DIED.
D-C-I ASSISTANT DIRECTOR, MITCH MORTVEDT, SAYS 33-YEAR-OLD OFFICER KEVIN CRAM WAS TRYING TO ARREST A MAN ON A WARRANT AROUND 8 P-M.
CRAM1 OC…….SHOT OFFICER CRAM” :14
CRAM WAS TAKEN TO KOSSUTH REGIONAL HEALTH CENTER, WHERE HE DIED.
MORTVEDT SAYS RICKE WAS ARRESTED AFTER A “BLUE ALERT” WAS SENT OUT TO SURROUNDING LAW ENFORCEMENT, INDICATING A POLICE OFFICER HAD BEEN SHOT.
CRAM2 OC………LATER DATE” :15
MORTVEDT SAYS CRAM WAS A 10 YEAR VETERAN OF IOWA LAW ENFORCEMENT, SERVING ON THE NORA SPRINGS POLICE DEPARTMENT BEFORE JOINING ALGONA POLICE IN 2015.
IOWA DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY COMMISSIONER STEPHEN BAYENS SAYS CRAM DIED A HERO.
CRAM3 OC……….GOOD AND EVIL” :16
BAYENS SAYS THE HEARTS OF LAW OFFICERS ARE HEAVY, BUT THEIR RESOLVE REMAINS STRONG.
HE SAYS THEY WILL CONTINUE TO HONOR CRAM’S LEGACY BY BEING THAT BEACON OF LIGHT IN THEIR COMMUNITIES.
GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS ASKED ALL FLAGS TO BE FLOWN AT HALF STAFF IN IOWA FROM SUNRISE TO SUNSET ON FRIDAY TO HONOR AND REMEMBER CRAM.
RADIO IOWA updated 5:25 p.m. 9/14/23