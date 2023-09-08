LEUSINK TO RECEIVE NEW TRIAL

A FORMER PLYMOUTH COUNTY DEPUTY SENTENCED TO UP TO 40-YEARS IN PRISON LAST YEAR ON THEFT AND BURGLARY CHARGES HAS BEEN GRANTED A NEW TRIAL.
43-YEAR-OLD AARON LEUSINK WAS SENTENCED TO UP TO 25 YEARS FOR FIRST DEGREE BURGLARY, 10 YEARS FOR SECOND DEGREE BURGLARY AND FIVE YEARS FOR FELONIOUS MISCONDUCT IN OFFICE IN JUNE OF 2022 WITH THOSE COUNTS TO BE SERVED CONSECUTIVELY.
LEUSINK HAD BEEN ACCUSED OF STEALING PRESCRIPTION DRUGS AND OTHER PROPERTY FROM PLACES INCLUDING THE SHERIFF’S DEPARTMENT EVIDENCE ROOM AND TWO PHARMACIES; AND WAS IN POSSESSION OF OVER 1,600 PRESCRIPTION MEDICATION PILLS WHEN HE WAS ARRESTED ON APRIL 20TH OF 2020.
BUT A JUDGE HAS NOW RULED THAT LEUSINK WAS NOT PROPERLY REPRESENTED AND DID NOT RECEIVE A FAIR TRIAL.
A DATE FOR A NEW TRIAL WILL BE SET