NORTHWESTERN COLLEGE SETS ENROLLMENT RECORDS

FOR THE FIFTH CONSECUTIVE YEAR, NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY, IOWA HAS SET ENROLLMENT RECORDS.
THIS FALL’S ENROLLMENT IS 1,715, UP THREE STUDENTS FROM LAST YEAR.
NORTHWESTERN HAS SET ANOTHER RECORD WITH 543 GRADUATE STUDENTS ENROLLED IN THE COLLEGE’S MASTER’S DEGREE PROGRAMS IN EDUCATION, PHYSICIAN ASSISTANT STUDIES, AND COUNSELING, UP FROM 531 LAST YEAR.
NORTHWESTERN’S GRADUATE SCHOOL AND ADULT LEARNING DIVISION HAS A TOTAL OF 670 STUDENTS, WHICH INCLUDES 127 IN ITS UNDERGRADUATE DEGREE-COMPLETION PROGRAMS IN EARLY CHILDHOOD AND NURSING (RN-BSN).
INTERNATIONAL STUDENT ENROLLMENT IS THE HIGHEST IT’S BEEN IN A DECADE, WITH A TOTAL OF 48 RESIDENTIAL UNDERGRADUATES.
A HIGH FRESHMAN-TO-SOPHOMORE RETENTION RATE OF 79.9% ALSO CONTRIBUTED TO THIS YEAR’S ENROLLMENT RECORD.