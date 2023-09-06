NORTHWEST IOWA BANKS VICTIMIZED BY “CHECK FRAUD GANG”

THE SIOUX AND LYON COUNTY SHERIFF’S OFFICE AND ORANGE CITY AND SIOUX CENTER POLICE DEPARTMENTS ARE INVESTIGATING A COORDINATED FRAUDULENT BANK SCHEME THAT OCCURRED IN BANKS IN ALVORD, HULL, ORANGE CITY AND SIOUX CENTER ON SEPTEMBER 1ST.
THE INCIDENTS ALL OCCURRED IN A SIMILAR MANNER WHERE HISPANIC OR GUATEMALAN INDIVIDUALS ENTERED BANKS IN WHAT APPEARS A UNIFIED MANNER AND PRESENTED FRAUDULENT CHECKS FOR CASH.
THEY WOULD ARRIVE AT LOCATIONS IN GROUPS OF 4-6 INDIVIDUALS, ENTER THE LOBBY TO PRESENT CHECKS FOR CASH AND THEN ANOTHER NEW GROUP OF 4-6 PEOPLE WOULD ENTER IN THE SAME MANNER TO OVERWHELM THE BANK EMPLOYEES.
THE FAKE CHECKS WERE PRINTED ON HIGH QUALITY HOLOGRAPHIC PAPER AND HAD BANK ROUTING NUMBERS.
NEARLY ALL OF THOSE PRESENT WORE HATS, FACE COVERINGS, NECK COVERINGS, LONG SLEEVES AND OTHER ATTEMPTS TO DISGUISE THEIR IDENTITY.
IN ALL OF THE LOCATIONS, THE SUSPECTS LOOKED DOWN TO AVOID VIDEO IDENTIFICATION AND WERE THE SAME INDIVIDUALS AT MULTIPLE LOCATIONS.
YOU CAN FIND A SERIES OF BANK SECURITY VIDEOS OF THE INCIDENTS ON THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S FACEBOOK PAGE.
IF YOU KNOW ANYTHING ABOUT THIS CASE, PLEASE CONTACT THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S OFFICE.