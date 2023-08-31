DEBRIS REMOVAL OF NORTH SIOUX BRIDGE COLLAPSE CONTINUES

CLEAN UP WORK IS CONTINUING IN NORTH SIOUX CITY FOLLOWING A TRAIN DERAILMENT AND COLLAPSE OF A RAILROAD BRIDGE IN THE TOWN JUST BEFORE 4 P.M. WEDNESDAY.
UNION COUNTY EMERGENCY MANAGER JASON WESTCOTT SAYS THE WORK HAS BEEN GOING ON SINCE WEDNESDAY NIGHT WITH THE INITIAL FOCUS ON THE TANKER CARS LOADED WITH ETHANOL:
DERAIL3 OC……..MOVED OUT. :12
HE SAYS THE REST OF THE 19 DERAILED CARS HAVE BEEN DEALT WITH AND REMOVAL OF BRIDGE DEBRIS IS UNDERWAY::
DERAIL4 OC……AND THE BRIDGE. :18
MILITARY ROAD LEADING TO THE BRIDGE HAS REOPENED, BUT HIGHWAY 105 WILL LIKELY REMAIN CLOSED THERE INTO THE WEEKEND:
DERAIL5 OC……RIGHT AWAY. ;08
WESTCOTT SAYS THE INVESTIGATION INTO WHAT CAUSED THE COLLAPSE AND DERAILMENT IS CONTINUING:
DERAIL6 OC…….WHAT THE CAUSE IS. :23
NO INJURIES TOOK PLACE DURING THE DERAILMENT AND BRIDGE COLLAPSE.
PHOTOS BY GEORGE LINDBLADE