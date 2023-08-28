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TRUMP MUGSHOT BECOMES LATEST BOBBLEHEAD CREATION

By
Woody Gottburg
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ONE DAY AFTER HIS MUG SHOT WAS TAKEN IN GEORGIA, THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM IN MILWAUKEE HAS UNVEILED A DONALD TRUMP MUG SHOT BOBBLEHEAD.

PHIL SKLAR IS THE HALL OF FAME AND MUSEUM CO-FOUNDER AND CEO:

BOBBLE1 OC………ANTICIPATED. :22

THE TRUMP BOBBLEHEAD FEATURES THE FORMER PRESIDENT’S UNSMILING, SCOWLING MUG SHOT ON A BASE BEARING HIS NAME. GLARING INTO THE CAMERA, TRUMP’S BROW IS FURROWED, HIS JAW CLENCHED, AND HIS RED TIE KNOTTED TIGHTLY:

BOBBLE2 OC……..ON THE PROTOTYPE. :10

SKLAR SAYS BOBBLEHEADS OF POLITICAL FIGURES ARE VERY POPULAR, AND HE EXPECTS THE TRUMP MUGSHOT WILL BE NO DIFFERENT:

BOBBLE3 OC……..OF ALL TIME. :11

EACH BOBBLEHEAD WILL BE INDIVIDUALLY NUMBERED AND THEY ARE ONLY AVAILABLE THROUGH THE NATIONAL BOBBLEHEAD HALL OF FAME AND MUSEUM’S ONLINE STORE.

THE BOBBLEHEADS ARE EXPECTED TO SHIP IN JANUARY.

 

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