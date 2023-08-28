GAS PRICES SLOWLY INCHING LOWER

THIS IS THE LAST WEEKEND BEFORE LABOR DAY, THE UNOFFICIAL END OF SUMMER, AND GASOLINE PRICES ARE STARTING TO INCH DOWNWARD AS DEMAND DROPS WITH LESS TRAVEL AND SCHOOL GETTING UNDERWAY,
TRIPLE-A-IOWA SPOKESMAN BRIAN ORTNER SAYS CRUDE OIL PRICES ARE GRADUALLY FALLING AND THAT TRANSLATES TO A DROP IN PRICES AT THE PUMP.
FUEL3 OC…HOLIDAY WEEKEND. :13
PRICES ARE STILL HIGH COMPARED TO A YEAR AGO AND EVEN A MONTH AGO.
THE MOTOR CLUB SAYS THE AVERAGE PRICE FOR A GALLON OF SELF-SERVE UNLEADED IS NOW THREE-61 IN IOWA, WHICH IS 21-CENTS BELOW THE NATIONAL AVERAGE.
LAST YEAR ON LABOR DAY, WE WERE AT $3.43 A GALLON.
TRIPLE-A SAYS THE HIGHEST GAS PRICES IN THE STATE ARE IN BOTH AMES AND DUBUQUE AT THREE-76 A GALLON, WHILE THE LOWEST PRICES ARE IN WATERLOO/CEDAR FALLS AT THREE-47.
Radio Iowa