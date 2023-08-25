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FOUR NEW SIOUX CITY POLICE OFFICERS SWORN IN TO SERVE

By
Woody Gottburg
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FOUR NEW SIOUX CITY POLICE OFFICERS HAVE OFFICIALLY STARTED THEIR DUTIES AFTER BEING SWORN IN FRIDAY.

JUDGE PATRICK TOTT CONDUCTED THE SWEARING-IN CEREMONY OF JOSH HOGUE, BAYRON ORDONEZ, AUSTIN SANCHEZ, AND CADE GILL.

SWORN1 OC….FOR LAW ENFORCEMENT. :18

AFTER JUDGE TOTT SWORE IN EACH INDIVIDUAL, CHIEF REX MUELLER THEN ADMINISTERED THE OATH OF ETHICS TO THE GROUP OF FOUR:

SWORN2 OC……..HOW THEY SERVE IS. :22

THE CHIEF SAYS THE NEW OFFICERS WILL START OUT ON PATROL DUTY:

SWORN3 OC…….FACE TO FACE. :19

THE CEREMONY WAS HELD AT THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE WITH A LUNCHEON FOR THE OFFICERS AND THEIR FAMILIES FOLLOWING THE CEREMONIES AT THE PUBLIC MUSEUM.

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