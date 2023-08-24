YANKTON POLICE INVESTIGATE DEATH OF INFANT IN VEHICLE

POLICE IN YANKTON SOUTH DAKOTA ARE INVESTIGATING THE DEATH OF AN INFANT WEDNESDAY THAT WAS APPARENTLY LEFT OUTSIDE IN A VEHICLE.
AUTHORITIES WERE CALLED TO THE 300 BLOCK OF WEST 25TH STREET AROUND 5:15 P.M. FOR A REPORT OF AN UNRESPONSIVE INFANT.
E-M-S AND YANKTON POLICE OFFICERS WERE UNABLE TO REVIVE THE CHILD.
IT WAS DETERMINED THAT THE CHILD HAD BEEN LEFT IN A VEHICLE FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME.
AN AUTOPSY HAS BEEN REQUESTED.
THE MATTER REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE YANKTON POLICE DEPARTMENT.
Updated 1:38 p.m. 8/24/23