TRI-STATE GOVERNORS TO VISIT TEXAS BORDER

ON MONDAY OUR TRI-STATE GOVERNORS WILL JOIN A NEWS CONFERENCE IN EAGLE PASS, TEXAS WITH TEXAS GOVERNOR GREG ABBOTT.
KRISTI NOEM, KIM REYNOLDS, JIM PILLEN, AND OKLAHOMA GOVERNOR KEVIN STITT WILL TAKE PART.
THE NEWS CONFERENCE WILL FOCUS ON THEIR JOINT EFFORTS UNDER TEXAS’ OPERATION LONE STAR TO RESPOND TO PRESIDENT JOE BIDEN’S OPEN BORDER POLICIES.
TWO YEARS AGO, GOVERNOR NOEM WAS THE FIRST GOVERNOR TO DEPLOY NATIONAL GUARD TROOPS TO THE SOUTHERN BORDER.
NOEM ANNOUNCED IN JUNE THAT SHE WILL BE DEPLOYING AT LEAST 50 SOUTH DAKOTA NATIONAL GUARD TROOPS TO RESPOND TO THE GROWING CRISIS AT THE BORDER.