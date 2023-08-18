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FEENSTRA SAYS TEMPORARY EXTENSION LIKELY FOR CURRENT FARM BILL

By
Woody Gottburg
-
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IT’S “UNLIKELY” THAT THE 2023 FARM BILL WILL BE PASSED BY THE SEPTEMBER 30TH DEADLINE.

IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS THERE’S A LOT LEFT TO RESOLVE:

FARMBILL1 OC……EARLY NOVEMBER. :19

THE U.S. SENATE IS ALSO DEALING WITH THEIR VERSION OF THE BILL:

FARMBILL2 OC……THE SAME WAY. :22

FEENSTRA DOES HAVE SOME CONCERNS ABOUT WHAT WILL BE IN THE FINAL BILL:

FARMBILL3 OC………WESTERN IOWA. :17

THE HULL REPUBLICAN ALSO VISITED WITH MEMBERS OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE THIS WEEK TO DISCUSS THE FARM BILL AND OTHER ISSUES.

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