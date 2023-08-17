NEW POWERBALL OPTION TO DEBUT

THE IOWA LOTTERY IS PREPARING TO ADD ANOTHER OPTION TO POWERBALL TICKETS THAT HAS PROVEN POPULAR IN OTHER STATES.
LOTTERY SPOKESPERSON MARY NEUBAUER SAYS IT’S CALLED THE “DOUBLE PLAY” OPTION.
PB1 OC….THE LINE :12
THE DOUBLE PLAY OPTION IS SEPARATE FROM THE REGULAR JACKPOT POOL.
PB2 OC….RIGHT NOW :06
IT WILL COST AN EXTRA DOLLAR IF YOU WANT TO ADD IT WHEN YOU BUY YOUR TICKET. NEUBAUER SAYS THEY DON’T KNOW THE EXACT DATE FOR ROLLING OUT THE NEW OPTION.
PB3 OC….READY TO GO :05
NEUBAUER SAYS THE STATE LOTTERY BOARD RECENTLY APPROVED THE PLAN TO MOVE AHEAD WITH THE DOUBLE PLAY OPTION IN IOWA.
RADIO IOWA