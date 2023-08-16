MORE QUESTIONS ON DECOMMISSIONING OF U.S.S. SIOUX CITY

SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT CHRIS MCGOWAN HAS RETURNED TO SIOUX CITY AFTER ATTENDING THE DECOMMISSIONING OF THE U.S.S. SIOUX CITY ON MONDAY.
DECOM1 OC………NOT A GOOD ONE. :26
MCGOWAN SAYS THERE ARE STILL QUESTIONS ABOUT WHY THE SIOUX CITY WAS DECOMMISSIONED, BUT NOT OTHER LITTORAL COMBAT SHIPS:
DECOM2 OC…….THERE’S YOUR ANSWER. :26
MCGOWAN ALSO SAYS THERE’S STILL AT LEAST ONE L-C-S SHIP UNDER CONSTRUCTION:
DECOM3 OC……….CANNOT RECONCILE. :15
IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA ALSO WANTS SOME ANSWERS ABOUT WHY THE NAVY HAS DECOMMISSIONED THE SIOUX CITY:
DECOM4 OC…………GOTTA BE ANSWERS. :32
MCGOWAN SAYS SIOUX CITY SET THE BAR FOR HOW A COMMUNITY SHOULD SUPPORT THE COMMISSIONING OF A SHIP.
Photo by U.S. Navy