DESANTIS & REYNOLDS SHARE COMMON BONDS

FLORIDA GOVERNOR RON DESANTIS TOOK PART IN A FAIR SIDE CHAT WITH GOVERNOR KIM REYNOLDS AT THE IOWA STATE FAIR ON SATURDAY.
LAST WEEK DESANTIS TOLD KSCJ NEWS THAT THE TWO GOVERNORS HAVE A LOT IN COMMON:
TWOGOV1 OC…..BEST GOVERNED STATES 2X :15
DESANTIS SAYS THE MESSAGE HE HEARS FROM RESIDENTS OF OTHER STATES ABOUT WHERE THEY LIVE IS DIFFERENT FROM WHAT HE HEARS FROM IOWANS:
TWOGOV2 OC………FOR A TIME TOO. :20
DESANTIS SAYS THE STATES HAVE SOME POLITICAL SIMILARITIES:
TWOGOV3 OC……..OF THE SOUTH. :17
DESANTIS SAYS HE WILL VISIT EACH OF IOWA’S 99 COUNTIES BEFORE THE REPUBLICAN CAUCUS TAKES PLACE.