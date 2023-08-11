POLICE INVESTIGATE SHOTS FIRED & GRAFFITI INCIDENT

SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A SHOTS FIRED INCIDENT FRIDAY MORNING WHERE SEVERAL SHELL CASINGS WERE FOUND NEAR AN APARTMENT BUILDING.
SGT. TOM GILL SAYS THE REPORT CAME IN AROUND 6 A.M:
SHOTS6 OC…….AT THE RESIDENCE. :23
OFFICERS FOUND MORE THAN A HALF DOZEN 9MM SHELL CASINGS BUT NO SIGN OF PROPERTY DAMAGE:
SHOTS7 OC…..ANYONE WAS SHOT. :15
SGT. GILL SAYS OTHER ILLEGAL ACTIVITY ALSO TOOK PLACE IN THAT AREA:
SHOTS8 OC…….ON NEBRASKA STREET. :12
ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE INCIDENT IS ASKED TO CONTACT POLICE