IOWA TREASURER RETURNS OVER 4 MILLION DOLLARS TO WOMAN

STATE TREASURER ROBY SMITH GOT TO FIND OUT WHAT IT’S LIKE TO WORK FOR THE STATE LOTTERY AS HE RECENTLY RETURNED FOUR-POINT-FIVE MILLION DOLLARS FROM THE GREAT IOWA TREASURE HUNT TO A CENTRAL IOWA WOMAN.
PAYBACK1 OC….FOUR DECADES” :07
THE PAYOUT WAS NEARLY TWICE AS MUCH AS THE PREVIOUS RECORD.
PAYBACK2 OC………MONEY TO HER” :12
SMITH IS NOT SURE HOW SHE HAD SO MUCH MONEY COMING BUT DIDN’T KNOW IT.
PAYBACK3 OC……..DO THAT” :13
THE TREASURER SAYS HIS OFFICE HAS MILLIONS OF DOLLARS MORE OF ALL TYPES OF ITEMS THAT ARE UNCLAIMED.
PAYBACK4 OC……..TO IOWANS” :07
SMITH SAYS YOU CAN EASILY CHECK IF YOU HAVE UNCLAIMED MONEY OR OTHER ITEMS ONLINE AT THE GREAT IOWA TREASURE HUNT DOT GOV.