Home Local News PICKLEBALL TOURNEY KICKS OFF ANNUAL SIOUXLAND UNITED WAY CAMPAIGN

PICKLEBALL TOURNEY KICKS OFF ANNUAL SIOUXLAND UNITED WAY CAMPAIGN

By
Woody Gottburg
-
1
SHARE

THE UNITED WAY OF SIOUXLAND KICKED OFF ITS FALL CAMPAIGN WEDNESDAY WITH SOME SPECIAL EVENTS AT THE ARENA SPORTS ACADEMY.

CAMPAIGN CO-CHAIRMAN BRIAN CRICHTON SAYS MANY CONTRIBUTORS FORMED PICKLEBALL TEAMS AND TOOK TO THE INDOOR COURTSTO START THE FUNDRAISING EFFORT:

CRICHTON1 OC……..IN SIOUXLAND. :18

TEAMS OF TWO BEGAN ROUND ROBIN PLAY AT 9 A.M. ON FIVE COURTS WITH PROCEEDS FROM THE TOURNAMENT BENEFITING UNITED WAY OF SIOUXLAND.

CRICHTON AND HIS COMPANY HAVE BEEN INVOLVED IN MANY UNITED WAY ACTIVITIES:

CRICHTON2 OC……….THAT OPPORTUNITY. :22

CRICHTON SAYS HE APPRECIATES HOW THE SIOUXLAND COMMUNITY ALSO STEPS UP TO CONTRIBUTE TO UNITED WAY YEAR AFTER YEAR:

CRICHTON3 OC………OUT IN THE COMMUNITY. :04

THE ANNUAL CAMPAIGN KICKOFF EVENT WAS TO BEGIN AT 4 P.M. AFTER THE PICKLEBALL TOURNEY AT THE ARENA SPORTS ACADEMY.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR