IOWA’S TAX FREE BACK TO SCHOOL WEEKEND UNDERWAY

IOWANS WHO PLAN TO DO SOME BACK-TO-SCHOOL SHOPPING FRIDAY AND SATURDAY WILL BE ABLE TO STOCK UP ON NEW CLOTHES AT A DISCOUNT DURING THE STATE’S ANNUAL TAX-FREE HOLIDAY.
JOHN FULLER OF THE IOWA DEPARTMENT OF REVENUE, SAYS THE TAX HOLIDAY ALWAYS FALLS ON THE FIRST WEEKEND IN AUGUST.
RU1 OC….HUNDRED DOLLARS :10
HE OFFERS EXAMPLES OF WHAT IS — AND ISN’T — INCLUDED IN THE TWO-DAY HOLIDAY.
RU2 OC….EVERYDAY :20
FULLER SAYS THE HOLIDAY HELPS IOWA’S ECONOMY AND ITS BUSINESSES.
RU3 OC….GOOD THING :16
IOWA’S FIRST TAX-FREE WEEKEND WAS HELD IN AUGUST OF 2000.
THE TAX-FREE WEEKEND RUNS THROUGH 11:59 P-M SATURDAY.
LEARN MORE AT http://HTTPS://TAX.IOWA.GOV/IOWAS-ANNUAL-SALES-TAX-HOLIDAY