IOWA MEDICAID OVERHAUL CONTINUES

STATE OFFICIALS REPORT AROUND 120-THOUSAND IOWANS HAVE BEEN REMOVED FROM THE MEDICAID PROGRAM SINCE APRIL.
ABOUT THREE-QUARTERS OF THEM HAVE BEEN DROPPED FROM THE ROLLS FOR PROCEDURAL REASONS, LIKE NOT RETURNING PAPERWORK.
STATE MEDICAID DIRECTOR ELIZABETH MATNEY SAYS SHE EXPECTS THE NUMBER OF IOWANS BEING REMOVED TO FALL OFF SHARPLY IN THE NEXT FEW MONTHS,BECAUSE SHE SAYS THE STATE IS FIRST TARGETING PEOPLE WHO ARE LIKELY INELIGIBLE FOR THE PROGRAM.
MEDICAID3 OC……ELIGIBLE ANYWAY. :16
ENROLLMENT SWELLED DURING THE PANDEMIC, WHEN FEDERAL RULES SAID NO ONE WAS TO LOSE MEDICAID COVERAGE, EVEN IF THEIR INCOME ROSE ABOVE PROGRAM LIMITS.
THAT RULE WAS LIFTED THIS SPRING AND STATES BEGAN MEDICAID ELIGIBILITY CHECKS:
MEDICAID4 OC…….. “HEALTH COVERAGE” :15
THERE’S A 90-DAY GRACE PERIOD FOR IOWANS WHO HAVE BEEN REMOVED, BUT STILL QUALIFY TO BE REINSTATED WITH NO GAPS IN THEIR MEDICAID COVERAGE.
AS OF THIS PAST JUNE, ABOUT 860-THOUSAND IOWANS WERE ENROLLED IN MEDICAID — NEARLY 20 PERCENT MORE THAN IN JUNE OF 2020.
Radio Iowa/IPBS