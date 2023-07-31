FORMER GREEN BERET TO KEYNOTE CHAMBER DINNER

THE KEYNOTE SPEAKER OF THIS YEAR’S SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE ANNUAL DINNER IN SEPTEMBER WILL TELL THE STORY OF THE RESCUE AND RELOCATION OF OVER 1,000 AFGHANI ALLIES OF THE UNITED STATES.
SIOUXLAND CHAMBER BOARD CHAIR KRISTIE VERMULM MCMANAMY ANNOUNCED THAT RETIRED GREEN BERET LT. COLONEL SCOTT MANN WILL TELL THE STORY THAT STARTED WITH A DESPERATE PLEA FOR HELP FROM A FORMER COMRADE AS THE GOVERNMENT OF KABUL COLLAPSED:
MANN1 OC……..PINEAPPLE EXPRESS. :28
MANN WROTE “OPERATION PINEAPPLE EXPRESS” WHICH TELLS HIS STORY OF STEPPING UP TO SAVE LIVES WHEN AMERICAN TRAINED AFGHAN SOLDIERS HE HAD WORKED ALONGSIDE FOR COUNTLESS MISSIONS WERE LEFT BEHIND IN THE FALL OF KABUL:
MANN2 OC…….OUT OF KABUL. :24
SHE SAYS MANN CONTINUES TO LEAD BY EXAMPLE HERE AT HOME BY HELPING VETERANS COPE WITH THE CHALLENGES OF LIFE AFTER DEPLOYMENT.
MANN WILL TELL HIS STORY AT THE SIOUXLAND CHAMBER’S 37TH ANNUAL DINNER ON THURSDAY, SEPTEMBER 28TH AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.
IN ADDITION, THE CHAMBER WILL PRESENT THEIR ANNUAL W. EDWARDS DEMING AWARD FOR BUSINESS LEADERSHIP AND ENTREPRENEURIAL EXCELLENCE, AS WELL AS RECOGNITION OF THE 2023 AMBASSADOR OF THE YEAR.
TICKETS ARE NOW ON SALE THROUGH THE SIOUXLAND CHAMBER.