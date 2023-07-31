Home Local News FATAL STABBING IN VERMILLION

FATAL STABBING IN VERMILLION

By
Woody Gottburg
-
81
SHARE

POLICE IN VERMILLION, SOUTH DAKOTA HAVE A SUSPECT IN CUSTODY CHARGED IN THE DEATH OF A MAN IN THAT CITY EARLY SUNDAY MORNING.

DISPATCHERS RECEIVED A 9-1-1 CALL JUST AFTER 4 A.M. SAYING A MAN HAD BEEN STABBED.

WHEN OFFICERS WENT TO THE HOME, THEY FOUND THE BODY OF A 47-YEAR-OLD VERMILLION MAN WHO HAD BEEN STABBED.

POLICE TOOK 20-YEAR-OLD CHEZAYLA LIGGINS INTO CUSTODY.
LIGGINS IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER.

THE VICTIM HAS NOT BEEN IDENTIFIED AND AN AUTOPSY IS PENDING.

THE INVESTIGATION OF THE STABBING IS CONTINUING.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR