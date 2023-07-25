GRASSLEY CONCERNED ABOUT DOUBLE STANDARD OF JUSTICE

IOWA REPUBLICAN SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE STILL HAS CONCERNS ABOUT THE FBI AND JUSTICE DEPARTMENT HAVING A DOUBLE STANDARD IN THEIR DEALINGS WITH ISSUES ABOUT DONALD TRUMP AND THE BIDEN FAMILY:
DOUBLE1 OC…….CRIMES COMMITTED. :26
LAST THURSDAY GRASSLEY RELEASED A REPORT DETAILING ALLEGATIONS A UKRAINIAN ENERGY EXECUTIVE PAID MILLIONS IN BRIBES TO PRESIDENT BIDEN AND HIS SON HUNTER.
FBI OFFICIALS SAY PUBLIC DISCLOSURE OF THE PAPERS PUTS A CONFIDENTIAL SOURCE AT SERIOUS RISK.
PRESIDENT BIDEN HAS DENIED THE ALLEGATIONS.
MEANWHILE GRASSLEY SAYS AN ATTACK ON DONALD TRUMP CONTINUES:
DOUBLE2 OC……….BANANA REPUBLICS. :21
GRASSLEY SAYS IT’S POSSIBLE THE FBI AND JUSTICE DEPARTMENT WILL BE SUCCESSFUL AGAINST TRUMP:
DOUBLE3 OC……..TREATED DIFFERENTLY. :28
GRASSLEY SAYS IT WAS AUGUST OF 2019 WHEN HE FIRST BROUGHT UP ALLEGATIONS ABOUT HUNTER BIDEN AND POTENTIAL FINANCIAL ISSUES.