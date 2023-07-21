BRENNA BIRD FILES APPEAL OF HEARTBEAT BILL INJUNCTION

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD HAS FILED AN APPEAL WITH THE IOWA SUPREME COURT TO REINSTATE IOWA’S HEARTBEAT LAW.
THE APPEAL CHALLENGES THE TEMPORARY INJUNCTION GRANTED BY THE POLK COUNTY DISTRICT COURT ON MONDAY THAT BLOCKED THE HEARTBEAT LAW.
THE IOWA SUPREME COURT WILL DECIDE WHETHER TO HEAR THE CASE.
BIRD SAYS “THE RIGHT TO LIFE IS THE MOST FUNDAMENTAL RIGHT OF ALL, AND WE ARE TAKING OUR DEFENSE OF IOWA’S HEARTBEAT LAW TO THE IOWA SUPREME COURT TO ALLOW THE LAW TO GO BACK IN EFFECT AND PROTECT INNOCENT LIVES.