IOWA JOBLESS RATE STAYS UNCHANGED

IOWA’S UNEMPLOYMENT RATE HELD STEADY IN JUNE AT TWO-POINT-SEVEN PERCENT.
WORKFORCE DEVELOPMENT SPOKESPERSON JESSE DOUGHERTY SAYS THAT’S ENCOURAGING NEWS:
JOBLESS8 OC……..IN:THE COUNTRY” :10
DOUGHERTY SAYS THEY DO HAVE SOME INFORMATION FROM SURVEYS OF THOSE ENTERING THE WORKFORCE.
JOBLESS9 OC……..VERY QUICKLY” :15
HE SAYS THE IMPACTS OF THE SUMMER SHOWED IN THE JOBS GAINS.
JOBLESS10 OC…….ASSISTANCE JOBS” :17
SOME AREAS LOST JOBS, MOST NOTABLY CONSTRUCTION LOSING 71-HUNDRED.
JOBLESS11 OC……….MAJOR CONCERN THERE” :20
IT WAS THE SECOND STRAIGHT MONTH THAT THE UNEMPLOYMENT RATE WAS UNCHANGED.