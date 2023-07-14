TAYLOR’S FEDERAL TRIAL CONTINUED

THE FEDERAL TRIAL OF A SIOUX CITY WOMAN CHARGED WITH VOTER FRAUD IN WOODBURY COUNTY ELECTIONS HAS BEEN CONTINUED.
KIM TAYLOR WAS ARRESTED AND CHARGED IN JANUARY WITH 52 COUNTS OF ALLEGED VOTER FRAUD DURING THE IOWA 2020 PRIMARY AND GENERAL ELECTIONS.
TAYLOR’S ATTORNEY REQUESTED A CONTINUANCE AND IT WAS GRANTED.
THE NEW TRIAL DATE HAS BEEN SET FOR NOVEMBER 13TH.
COURT DOCUMENTS STATE TAYLOR ALLEGEDLY PERPETRATED A SCHEME TO GENERATE VOTES IN THE PRIMARY ELECTION IN JUNE 2020, WHEN HER HUSBAND JEREMY TAYLOR WAS AN UNSUCCESSFUL CANDIDATE FOR IOWA’S 4TH U.S. CONGRESSIONAL DISTRICT, AND SUBSEQUENTLY IN THE 2020 GENERAL ELECTION, WHEN HER HUSBAND WAS A SUCCESSFUL CANDIDATE FOR WOODBURY COUNTY SUPERVISOR.
MRS. TAYLOR ALLEGEDLY SUBMITTED OR CAUSED OTHERS TO SUBMIT DOZENS OF VOTER REGISTRATIONS, ABSENTEE BALLOT REQUEST FORMS, AND ABSENTEE BALLOTS CONTAINING FALSE INFORMATION.