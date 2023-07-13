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METRO COUNTIES RANK HIGH IN ECONOMIC SURVEY

By
Woody Gottburg
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Founded in 1988, The Siouxland Initiative (TSI) is a private sector, not-for-profit regional economic development organization focused on increasing and enhancing employment opportunities in the tri-state region of Iowa, Nebraska, and South Dakota. The Siouxland Chamber of Commerce is responsible for administering the activities of the Initiative. Read more at http://siouxlandchamber.com/economic-development/ (PRNewsFoto/The Siouxland Initiative)

TWO OF OUR METRO COUNTIES RANK HIGH IN A NEW ECONOMIC DEVELOPMENT SURVEY BY SITE SELECTION MAGAZINE.

UNION COUNTY, SOUTH DAKOTA AND DAKOTA COUNTY, NEBRASKA FINISHED SECOND AND THIRD RESPECTIVELY AMONG ALL COUNTIES NATIONALLY IN PER CAPITA ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS.

THE COUNTIES WERE LABELED AS “AMERICA’S BEST COUNTIES BY PROJECTS PER CAPITA AMONG ALL U.S COUNTIES WITH POPULATIONS OF AT LEAST 10,000 RESIDENTS.

THE SITE SELECTION ARTICLE, ENTITLED “HEROES OF THE HEARTLAND,” HERALDED THE OVERALL SUCCESS OF THE MIDWEST, AND THE SIOUX CITY METRO SPECIFICALLY,

THE SIOUX CITY METRO AREA CLAIMS THE NO. 1 SPOT IN SITE SELECTION’S ANNUAL TIER 3 TOP METROS CATEGORY AND HAS 11 FIRST IN THE NATION POPULATION CATEGORY RANKINGS IN THE LAST 17 YEARS.

THOSE SEPARATE AND INDEPENDENT RANKINGS ARE RELEASED EACH MARCH.

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