FOOD STAMPS REMAIN BIG PART OF FARM BILL TALKS

U-S AGRICULTURE SECRETARY TOM VILSACK SAYS AS THE U-S-D-A EXTENDS GRANTS AND LOANS FOR EVERYTHING FROM BROADBAND EXPANSION TO PRODUCTION OF ALTERNATIVE CROPS, NOT ALL THAT SPENDING HAS TO BE TUCKED INTO THE FARM BILL.
TOMV1 OC…….. A FEW.” :20
CONGRESS APPEARS ON TRACK TO RELEASE A FIRST DRAFT OF THE 2023 FARM BILL THIS FALL, CLOSE TO THE SEPTEMBER 30TH EXPIRATION OF THE LAST FARM BILL.
VILSACK SAYS IT’S ALWAYS TOUGH TO PUT A FARM BILL TOGETHER.
TOMV2 OC……GET TO YES.” :18
THE CURRENT FARM BILL, APPROVED IN LATE 2018, HAS PROVIDED SUBSIDIES FOR CROP INSURANCE, BUT 75 PERCENT OF THE SPENDING IN THE FARM BILL HAS GONE TO FEDERAL FOOD ASSISTANCE PROGRAMS.
SOME HOUSE REPUBLICANS WANT TO TIGHTEN ELIGIBILITY FOR FOOD STAMPS, ALSO KNOWN AS THE SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM OR SNAP.
VILSACK SAYS THE BIDEN ADMINISTRATION CONSIDERS THE ISSUE TO BE RESOLVED AFTER NEW FOOD STAMP WORK REQUIREMENTS WERE INCLUDED IN LAST MONTH’S BUDGET DEAL THAT RAISED THE FEDERAL GOVERNMENT’S BORROWING LIMIT.
TOMV3 OC…….SNAPPED SHUT.” :19
VILSACK SAYS CONGRESS WILL HAVE TO FIND A WAY TO PERMANENTLY RAISE THE PAY FOR FIREFIGHTERS IN THE FOREST SERVICE, WHICH IS PART OF THE U-S-D-A.
RADIO IOWA