HEAVY TRAFFIC IS PREDICTED ON THE ROADWAYS THIS WEEKEND AND THROUGH THE INDEPENDENCE DAY HOLIDAY.
IOWA STATE TROOPER, PAUL GARDNER, SAYS THE EFFORT TO KEEP DRIVERS SAFE INCLUDES A “DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER CAMPAIGN,” THAT’S UNDERWAY ACROSS IOWA.
SOBER1 OC…….AND O-W-I’S” :14
GARDNER SAYS THE EFFORT COMES AFTER ISSUES ON THE ROADWAYS DURING THE JULY 4TH HOLIDAY A YEAR AGO:
SOBER2 OC…..THIS YEAR” :14
WE ARE ALSO IN THE MIDDLE OF WHAT’S CALLED THE “100 DEADLIEST DAYS” FOR YOUNGER DRIVERS.
SOBER3 OC……..NATIONWIDE. :24
GARDNER SAYS THE RULES OF THE ROAD DON’T CHANGE DURING THIS HOLIDAY PERIOD AND YOU SHOULD WEAR YOUR SEATBELT, DRIVE THE SPEED LIMIT, AND DON’T DRINK AND DRIVE.