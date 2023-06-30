Home Local News SUSPECT NAMED IN 14TH & INGLESIDE SHOOTING

SUSPECT NAMED IN 14TH & INGLESIDE SHOOTING

By
Woody Gottburg
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AUTHORITIES HAVE ARRESTED THE SUSPECT WANTED FOR THE SHOOTING DEATH OF A MAN MONDAY EVENING AT 14TH AND INGLESIDE.

A WARRANT WAS ISSUED FRIDAY CHARGING 20-YEAR-OLD YASIN AHMED ABDI OF SOUTH SIOUX CITY WITH FIRST DEGREE MURDER FOR THE FATAL SHOOTING OF 36-YEAR-OLD MARLON WHITE EYES OF SIOUX CITY, WHO WAS SHOT MULTIPLE TIMES IN AN INCIDENT THAT TOOK PLACE AROUND 6:40 P.M. MONDAY.

WHITE EYES WAS TAKEN TO MERCYONE IN CRITICAL CONDITION AND LATER DIED FROM HIS INJURIES.

POLICE SAY AN ALTERCATION BETWEEN SEVERAL PEOPLE HAD TAKEN PLACE, PRIOR TO THE SHOOTING.

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