MIKE PENCE TO CAMPAIGN IN SIOUX CITY NEXT WEEK

REPUBLICAN PRESIDENTIAL CANDIDATE MIKE PENCE WILL BE CAMPAIGNING IN SIOUX CITY NEXT WEEK.
WOODBURY COUNTY G-O-P CHAIRMAN BOB HENDERSON SAYS THE FORMER VICE PRESIDENT WILL BE SPEAKING HERE ON JULY 5TH AT THE PIZZA RANCH ON FLOYD BOULEVARD:
PENCEHERE1 OC………COME AND ATTEND. :12
HENDERSON SAYS PENCE IS THE LATEST OF SEVERAL G-O-P CANDIDATES TO CAMPAIGN HERE IN SIOUX CITY:
PENCEHERE2 OC………WELCOME. :09
HE SAYS CANDIDATES WHO HAVE ALREADY APPEARED IN SIOUX CITY, SUCH AS VIVEK RAMASWAMY, HAVE BEEN IMPRESSED WITH THE TURNOUT THEY RECEIVED:
PENCEHERE3 OC……DON’T HEAR ABOUT. :21
WHILE NO ACTUAL CANDIDATES ARE COMING FOR THE MARDI GRAS STYLE BIG PARADE ON FRIDAY, HENDERSON SAYS SOME WILL BE REPRESENTED IN IT.
THE DOWNTOWN PARADE BEGINS AT 6:00 P.M.