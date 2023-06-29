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LOCAL BREW CELEBRATES THE BOMB POP

By
Woody Gottburg
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THURSDAY IS NATIONAL BOMB POP DAY AND A LE MARS MICROBREWERY IS PAYING TRIBUTE TO ONE OF WELLS BLUE BUNNY’S BEST-KNOWN TREATS.

THREE YEARS AGO, BEN SITZMAN, THE BREWMASTER AT WISE I, THOUGHT THAT CREATING A BEER WITH THE TASTE OF THE BOMB POP WOULD BE A GREAT IDEA.

BOMBPOP1 OC…THE SAME TOWN. :19

SITZMAN SAYS IT TOOK A YEAR TO WORK OUT THE LEGALITIES, AND THEN SOME EXPERIMENTING TO GET THE FLAVOR THEY WANTED.

BOMBPOP2 OC……. RENDITIONS. :16

THEY NAMED THE BREW “BOMB POP SOUR” AND WELLS ENTERPRISES WORKED CLOSELY WITH THEM OVER SEVERAL MONTHS TO ARRIVE AT THE FINAL PRODUCT:

BOMBPOP3 OC……. GOOD TO GO :18

THE DRINK DEBUTED THURSDAY AND ROLLS OUT IN CANS SATURDAY.
SITZMANN SAYS THE BOMB POP SOUR IS AVAILABLE FOR A LIMITED TIME.

BOMBPOP4 OC…..UNTIL NEXT YEAR :13

D.S. ABERNETHY AND JAMES S. MERRITT, OF MERRITT FOODS, INVENTED THE BOMB POP IN 1955.

WELLS DAIRY BOUGHT MERRITT FOODS AND THE BOMB POP IN 1991.

KLEM contributed

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