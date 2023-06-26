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DROUGHT ALSO TAKES TOLL ON YOUNG TREES

By
Woody Gottburg
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IF YOU’RE THINKING OF DOING SOME LANDSCAPING, NOW IS NOT THE TIME TO PLANT TREES.

FORESTER EMMA HANIGAN OF THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES SAYS YOU CAN PLAN FOR A NEW TREE IN THE SUMMER, BUT DO NOT PLANT A NEW TREE UNTIL THE FALL:

TREES7 OC…..START PLANNING NOW. :14

SHE REMINDS HOMEOWNERS TO WATER TREES, YOUNG AND MATURE ALIKE, THROUGHOUT THE SUMMER SEASON, AND TO CHECK THE LEAVES ON YOUR TREES:

TREES8 OC……. LOOK AT. :07

THE D-N-R SAYS THE WIDESPREAD DROUGHT IN IOWA PUTS STRESS ON ALL OF THE STATE’S FOLIAGE — TREES INCLUDED.

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