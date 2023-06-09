TURBO TAX INTUIT CUSTOMERS MAY RECEIVE REFUND CHECK SOON

ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS IOWANS WHO WERE SCAMMED BY TURBOTAX’S OWNER, INTUIT, INTO PAYING FOR FREE TAX SERVICES HAVE STARTED RECEIVING CHECKS FROM A $141 MILLION MULTISTATE SETTLEMENT ANNOUNCED IN MAY OF 2022.
APPROXIMATELY 4.4 MILLION AMERICANS WILL RECEIVE CHECKS IN THE MAIL FROM THE MULTISTATE SETTLEMENT.
IOWA WILL RECEIVE OVER $1 MILLION FOR MORE THAN 35,000 IOWANS WHO WERE TRICKED INTO PAYING TO FILE THEIR FEDERAL TAX RETURN.
ELIGIBLE IOWANS WERE CONTACTED VIA EMAIL BY THE SETTLEMENT FUND ADMINISTRATOR, RUST CONSULTING.
IF IOWANS HAVE NOT RECEIVED THEIR SETTLEMENT CHECK BY MID-JUNE, THEY CAN CONTACT THE IOWA ATTORNEY GENERAL’S OFFICE AT 888-777-4590.
THE AMOUNT AN IOWAN RECEIVES WILL BE APPROXIMATELY $30 EACH YEAR THEY WERE MISLED BETWEEN TAX YEARS 2016 THROUGH 2018.
IOWANS SHOULD RECEIVE A CHECK IN THE MAIL AUTOMATICALLY, WITHOUT FILING A CLAIM.