GRASSLEY VOICES “A.I.” CONCERNS

U-S SENATE LEADERS ARE CALLING FOR THREE BRIEFINGS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE THIS SUMMER — INCLUDING ONE BRIEFING THAT’S CLASSIFIED.
IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE’S TOLD HIS SCHEDULER TO PUT HIM DOWN FOR ALL THREE BRIEFINGS.
GRASSLEY SAYS HE’S “CONCERNED” ABOUT A-I AND ALL OF THE APPLICATIONS IT MAY HAVE, INCLUDING ITS USES IN THE MILITARY AND HOW AMERICA’S ADVERSARIES MAY BE USING IT.
AICG1 OC……”INTO CONSIDERATION” :12
GRASSLEY SAYS HE WANTS TO EDUCATE HIMSELF FURTHER ON THE TOPIC OF A-I, LEARNING ABOUT ITS BENEFITS AND RISKS.
A-I IS WORKING ITS WAY INTO ALL SORTS OF INDUSTRIES, FROM COMMUNICATIONS TO EDUCATION TO MANUFACTURING, AND SOME CRITICS FEAR IT WILL END UP ELIMINATING A SIGNIFICANT NUMBER OF JOBS.
AICG2 OC……… “JOB CREATION” :19
GRASSLEY SAYS HE CAN FALL BACK ON THE OLD STORY ABOUT BUGGY WHIP MANUFACTURERS BEMOANING THE DEVELOPMENT OF AUTOMOBILES.
HE NOTES THAT REVOLUTIONS IN TECHNOLOGY OFTEN BRING ACCOMPANYING ADVANCES IN OUR QUALITY OF LIFE.
AICG3 OC…… ALL THAT AREA” :16
IN A LETTER CALLING FOR THE BRIEFINGS, SENATE LEADERS SAY THEY NEED TO “DEEPEN OUR EXPERTISE IN THIS PRESSING TOPIC,” ADDING THAT “A-I IS ALREADY CHANGING OUR WORLD, AND WILL HAVE A PROFOUND IMPACT ON EVERYTHING FROM OUR NATIONAL SECURITY TO OUR CLASSROOMS TO OUR WORKFORCE.