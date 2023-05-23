IOWA AUTHORITIES SAY CLICK IT OR GET A TICKET

A SPECIAL TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT TARGETING SEATBELT USAGE IS NOW UNDERWAY IN IOWA.
GOVERNOR’S TRAFFIC SAFETY BUREAU SPOKESMAN, BRETT TJEPKES (JEP-KEYS) SAYS IOWA CONTINUES TO HAVE GOOD NUMBERS IN SEATBELT SURVEYS.
BUCKLEUP1 OC………TIME NOW” :05
THERE ARE STILL CONCERNS THOUGH, DESPITE THE HIGH SEATBELT USE:
BUCKLEUP2 OC………PROBLEM ANY MORE” :11
HE SAYS THEIR GOAL OF LOWERING TRAFFIC DEATHS COULD BE HELPED BY EVERYONE IN THE CAR BUCKLING UP.
BUCKLEUP3 OC……..FROM OTHERS. :18
STATE LAW REQUIRES ANYONE UNDER THE AGE OF 18 TO WEAR A SEATBELT.
THE “CLICK IT OR TICKET” CAMPAIGN COINCIDES WITH THE MEMORIAL DAY HOLIDAY AND THE START OF THE SUMMER DRIVING SEASON.
THIS ENFORCEMENT WILL RUN THROUGH JUNE 4TH.