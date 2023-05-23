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IOWA AUTHORITIES SAY CLICK IT OR GET A TICKET

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Woody Gottburg
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A SPECIAL TRAFFIC ENFORCEMENT EFFORT TARGETING SEATBELT USAGE IS NOW UNDERWAY IN IOWA.

GOVERNOR’S TRAFFIC SAFETY BUREAU SPOKESMAN, BRETT TJEPKES (JEP-KEYS) SAYS IOWA CONTINUES TO HAVE GOOD NUMBERS IN SEATBELT SURVEYS.

BUCKLEUP1 OC………TIME NOW” :05

THERE ARE STILL CONCERNS THOUGH, DESPITE THE HIGH SEATBELT USE:

BUCKLEUP2 OC………PROBLEM ANY MORE” :11

HE SAYS THEIR GOAL OF LOWERING TRAFFIC DEATHS COULD BE HELPED BY EVERYONE IN THE CAR BUCKLING UP.

BUCKLEUP3 OC……..FROM OTHERS. :18

STATE LAW REQUIRES ANYONE UNDER THE AGE OF 18 TO WEAR A SEATBELT.

THE “CLICK IT OR TICKET” CAMPAIGN COINCIDES WITH THE MEMORIAL DAY HOLIDAY AND THE START OF THE SUMMER DRIVING SEASON.

THIS ENFORCEMENT WILL RUN THROUGH JUNE 4TH.

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