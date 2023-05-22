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FATAL ROLLOVER OFF I-29 SGT. BLUFF RAMP

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Woody Gottburg
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ONE MAN HAS DIED FOLLOWING A FATAL ROLLOVER ACCIDENT NEAR SGT. BLUFF LATE SATURDAY NIGHT.

AUTHORITIES SAY THE ONE VEHICLE ACCIDENT HAPPENED AROUND 11:30 P.M. AT THE SOUTHBOUND OFF RAMP AT EXIT 141 OFF OF INTERSTATE 29.

THE VEHICLE STRUCK A SIGN AND ROLLED, EJECTING THE 26-YEAR OLD MALE DRIVER FROM THE CAR.

THE UNIDENTIFIED DRIVER WAS NOT WEARING A SEAT BELT AND THE VEHICLE WAS ESTIMATED TO BE TRAVELING AROUND 80 MPH WHEN THE ACCIDENT OCCURRED.

HE WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.

THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.

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