IOWA REGENTS LIKELY TO RAISE STATE UNIVERSITY TUITION

THE IOWA BOARD OF REGENTS HAD THE FIRST READING LAST WEEK OF A PROPOSED TUITION INCREASE AT THE THREE STATE UNIVERSITIES.
BRAD BERG OF THE REGENTS’ OFFICE EXPLAINED THE PROPOSAL.
REGENTS3 OC……….AT U-N-I” :16
THE PROPOSAL WOULD ALSO INCREASE MANDATORY FEES AT THE IOWA BY 306 DOLLARS, 60 DOLLARS AT I-S-U, AND 32 DOLLARS AT U-N-I.
REGENT DAVID BARKER POINTED OUT THAT THE PROPOSED TUITION INCREASE IS WELL BELOW THE RECENT INFLATION NUMBERS.
REGENTS4 OC………MIDDLE CLASS IOWANS” :17
BARKER IS SPINNING THIS TO SAY STUDENTS ARE REALLY GETTING A TUITION CUT:
REGENTS5 OC…..INFLATION RATE” :05
BARKER IS AN IOWA CITY NATIVE, WHO IS AN ECONOMIST AND ALSO OWNS A COMPANY THAT MANAGES AND DEVELOPS APARTMENTS AND REAL ESTATE.
THE SECOND AND FINAL READING OF THE PROPOSED INCREASE WILL BE HELD AT THE BOARD’S JUNE 13TH MEETING.
RADIO IOWA