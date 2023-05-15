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ARNOLD’S PARK LEGEND IS READY TO ROLL THIS SUMMER

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Woody Gottburg
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THE HISTORIC WOODEN ROLLER COASTER IN ARNOLD’S PARK WILL BE TAKING ON RIDERS AGAIN WHEN THE AMUSEMENT PARK OPENS FOR THE SEASON ON SATURDAY.

JON PAUSLEY IS C-E-O OF THE ARNOLDS PARK AMUSEMENT PARK.

ROLLER OC………HAVE THAT FINISHED.” :08

THE LEGEND WAS ORIGINALLY CALLED THE SPEED HOUND AND THE RIDE OPENED IN 1930. IT’S AMONG THE 15 OLDEST WOODEN ROLLER COASTERS OPERATING IN THE WORLD.

IT WAS DESIGNED BY JOHN MILLER, WHO’S CONSIDERED THE FATHER OF HIGH SPEED COASTERS FOR DEVELOPING SOME OF THE SAFETY FEATURES STILL IN USE TODAY.

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