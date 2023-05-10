ROSECRANCE JACKSON RECOVERY BREAKS GROUND ON NEW FACILITY

THE ROSECRANCE JACKSON RECOVERY CENTER ON WEST 4TH STREET IS EXPANDING.
A GROUNDBREAKING WAS HELD WEDNESDAY MORNING FOR A NEW RECREATION BUILDING AND OTHER IMPROVEMENTS AT THE FACILITY LOCATED AT 3500 WEST 4TH STREET.
SALLY DRAPER IS THE ROSECRANCE FOUNDATION DIRECTOR:
ROSE1 OC………..A CHAPEL. :12
DRAPER SAYS THE NEW AMENITIES WILL GIVE YOUTH BEING TREATED FOR ADDICTION AT THEIR FACILITY A BETTER SETTING TO RECOVER:
ROSE2 OC……..SAFELY. :27
SHE SAYS FUNDRAISING IS UNDERWAY WITH TWO LOCAL BUSINESSPEOPLE SPEARHEADING THE CAMPAIGN:
ROSE3 OC…OUR CAMPAIGN. :13
DRAPER SAYS ROSECRANCE SERVES MORE THAN JUST THE SIOUXLAND AREA:
ROSE4 OC……..OWN COMMUNITY. :19
SHE SAYS THE RECREATIONAL BUILDING WILL ALSO BE USED FOR COMMUNITY MEETINGS AND TEAM BUILDING EFFORTS.