DIAZ TRIAL SET FOR SEPTEMBER 12TH

A SEPTEMBER 12TH TRIAL DATE HAS BEEN SET IN PLYMOUTH COUNTY DISTRICT COURT FOR A SIOUX CITY MAN WHO IS FACING VEHICULAR HOMICIDE CHARGES IN A FATAL ACCIDENT FROM BACK IN JUNE OF 2022.
31-YEAR-OLD DAVID JACK DIAZ HAS PLEADED NOT GUILTY TO HOMICIDE BY VEHICLE AND OPERATING A VEHICLE WHILE INTOXICATED.
AUTHORITIES SAY DIAZ WAS DRIVING SOUTH ON HIGHWAY 75 AT 81 MILES AN HOUR LAST JUNE 7TH WHEN HE CRASHED INTO THE REAR OF A CAR THAT HAD SLOWED TO TURN AT C-70.
THE CRASH RESULTED IN FATAL INJURIES TO A PASSENGER IN THE BACK SEAT OF THAT CAR.
45-YEAR-OLD ERMIOHNE HOSWA OF SIOUX CITY WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THE DRIVER, 22-YEAR-OLD UZAEL ABRAHAM OF SIOUX CITY WAS ALSO INJURED.
DIAZ’S BLOOD ALCOHOL CONTENT WAS REPORTED TO BE POINT-ONE-FIVE-NINE PER CENT.