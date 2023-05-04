CAUCUS ATTENDANCE BILL PASSED BY IOWA LEGISLATURE

REPUBLICANS IN THE IOWA LEGISLATURE SENT THE GOVERNOR A BILL THEY SAY WILL SECURE IOWA’S FIRST-IN-THE-NATION CAUCUSES.
IT WILL REQUIRE PARTICIPANTS TO ATTEND THE PRECINCT MEETINGS IN PERSON.
SENATOR JEFF TAYLOR OF SIOUX CENTER SAYS NEW HAMPSHIRE’S SECRETARY OF STATE WILL MOVE HIS STATE’S PRESIDENTIAL PRIMARY AHEAD OF IOWA’S CAUCUSES, IF DEMOCRATS USE MAIL-IN BALLOTING.
ATTEND1 OC……….WORTH PROTECTING. :08 :
TAYLOR, WHO’S A POLITICAL SCIENCE PROFESSOR AT DORDT UNIVERSITY, SAYS MAIL-IN VOTING RAISES ALL SORTS OF SECURITY ISSUES.
ATTEND2 OC……… SINCE 1972.” :13
DEMOCRATS IN THE HOUSE AND SENATE OPPOSED THE BILL, SAYING IT WILL DERAIL THEIR PLAN TO HAVE MAIL-IN VOTING FOR THEIR PARTY’S 2024 CAUCUSES.
SENATE DEMOCRATIC LEADER ZACH WAHLS SAYS THE BILL IS PETTY, PARTISAN AND UNCONSTITUTIONAL:
ATTEND3 OC………OUR STATE DESERVES.” :14
WAHLS SAYS THERE’S NO MEANINGFUL DISTINCTION BETWEEN THE STRAW POLL THAT REPUBLICANS HOLD ON CAUCUS NIGHT AND THE DEMOCRATS’ MAIL IN CONCEPT.
GOVERNOR REYNOLDS HAS EXPRESSED SUPPORT FOR THE CONCEPTS IN THE BILL.