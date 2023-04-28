Home Local News WORKER’S MEMORIAL DAY CEREMONY SET FOR FRIDAY EVENING

WORKER’S MEMORIAL DAY CEREMONY SET FOR FRIDAY EVENING

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Woody Gottburg
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Lawyer Jay Smith talks about the importance of labor and protections for workers at the Northwest Iowa Labor Council and affiliated unions sponsoring a Labor Day picnic at Riverside Park in Sioux City, Iowa, Monday, Sept. 7, 2015.

LOCAL WORKERS, UNION OFFICIALS AND COMMUNITY LEADERS WILL GATHER THIS EVENING AT UFCW LOCAL 222’S UNION HALL IN CEREMONIES TO MARK WORKER’S MEMORIAL DAY,

IT IS TO REMEMBER WORKERS WHO HAVE DIED OR SUFFERED ILLNESS OR INJURIES WHILE ON THE JOB AND PAUL IVERSON OF THE IOWA LABOR CENTER SAYS YEAR AFTER YEAR THERE IS ONE CONNECTION BETWEEN THOSE DEATHS:

LABOR1 OC………WERE FOLLOWED. :08

THE NAMES OF ALL THE IOWA WORKERS LOST ON THE JOB DURING 2022 WILL BE READ.

IVERSON HAS PUT TOGETHER SMALL OBITUARIES FOR THE LAST SIX YEARS OF EACH WORKER IN THE STATE WHO DIED ON THE JOB:

LABOR2 OC………..HUMAN COST. :07

LOCAL LABOR ATTORNEY DENNIS MCELWAIN WILL SPEAK ABOUT WORKER SAFETY.
THE CEREMONY BEGINS AT 6 P.M.AT THE UFCW HALL AT 3038 SOUTH LAKEPORT.

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