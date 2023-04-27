IOWA SPORTS WAGERING DECLINES

GAMBLERS IN IOWA WAGERED 232 MILLION DOLLARS IN MARCH ON SPORTS, WHICH WAS AROUND ONE MILLION DOLLARS BELOW MARCH OF LAST YEAR.
RACING AND GAMING ADMINISTRATOR BRIAN OHORILKO SAYS THAT WAS STILL MUCH BETTER THAN WHAT THE RECENT TREND.
SPBET4 OC………..PREVIOUS YEAR” :19
HE SAYS THERE WERE CONCERNS THE TREND WOULD LEAD TO A BIGGER YEAR-TO-YEAR DIFFERENCE IN THE MARCH BETTING, BUT THE DIFFERENCE ENDED UP NOT BEING THAT SIGNIFICANT.
SPBET5 OC………….:WAGERING HANDLE” :19
OHORILKO SAYS THE MARKET APPEARS TO BE LEVELING OFF AFTER THE EARLY RUSH TO GET OPERATING, AND LOTS OF INCENTIVES TO GET PEOPLE TO SIGN UP.
SPBET6 OC……….NUMBER OF COMPANIES” :18
MARCH WAS THE LAST BIG BETTING PERIOD FOR THE CURRENT SPORTS GAMBLING FISCAL YEAR THAT ENDS IN JUNE.
OHORILKO SAYS THE NEXT FISCAL YEAR THAT STARTS IN JULY WILL LET THEM KNOW MORE ABOUT WHERE SPORTS GAMBLING IS HEADED.