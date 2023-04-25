WOODBURY COUNTY PARKS OPEN NEXT MONDAY

WOODBURY COUNTY’S PARK CAMPGROUNDS, CABINS, AND SHELTERS WILL OPEN ON NEXT MONDAY, MAY 1ST.
THAT INCLUDES BROWN’S LAKE-BIGELOW PARK AND SNYDER BEND PARK NEAR SALIX, SOUTHWOOD CONSERVATION AREA AND FOWLER FOREST PRESERVE NEAR SMITHLAND, AND LITTLE SIOUX PARK NEAR CORRECTIONVILLE.
THE WOODBURY COUNTY CONSERVATION DEPARTMENT WILL HOLD A CAMPING KICKOFF EVENT MAY 5TH THROUGH THE 7TH AT THE PARKS.
ON A FIRST-COME BASIS, CAMPERS WILL RECEIVE PROMOTIONAL ITEMS, INCLUDING A COUPON FOR ONE NIGHT OF FREE CAMPING LATER IN THE 2023 SEASON AT ANY OF THE COUNTY’S FOUR CAMPGROUNDS.
CABIN RENTALS AT LITTLE SIOUX, SOUTHWOOD AND SNYDER BEND PARKS ARE NOT INCLUDED.
SWIMMING BEACHES AT BROWN’S LAKE AND LITTLE SIOUX PARK WILL OPEN AT 11:00 AM ON SATURDAY, MAY 27TH IF WATER LEVELS ALLOW.
THOSE BEACHES ARE NOT STAFFED BY LIFEGUARDS.