IOWA SENATE REWORKS STATE CHILD LABOR LAW

THE IOWA SENATE HAS APPROVED A BILL TO EXTEND HOURS TEENAGERS MAY WORK IN IOWA AND TEENS WOULD ALSO BE ABLE TO TAKE SOME JOBS THEY ARE NOT ALLOWED TO HAVE TODAY. DEBATE ON THE BILL STARTED MONDAY NIGHT AND IT PASSED WITH THE SUPPORT OF 32 REPUBLICANS EARLY TODAY (TUESDAY).
TWO REPUBLICANS JOINED DEMOCRATS IN VOTING AGAINST THE LEGISLATION. SENATE DEMOCRATIC LEADER ZACH WAHLS SPOKE RIGHT AFTER THE VOTE.
LA1 OC….DARK NIGHT :06
WAHLS SAYS THE BILL ROLLS BACK PROTECTIONS THAT HAVE KEPT CHILDREN FROM BEING EXPLOITED IN THE WORKPLACE.
SENATOR ADRIAN DICKEY, A REPUBLICAN FROM PACKWOOD, ACCUSED DEMOCRATS OF BEING HYPOCRITES.
LA2 OC….BED BY 11? :12
THE BILL WOULD ALLOW 16 AND 17 YEAR OLDS TO SERVE ALCOHOL IF THEY HAVE WRITTEN PERMISSION FROM A PARENT, BUT MINORS WOULD STILL BE BARRED FROM WORKING IN STRIP CLUBS.
FOURTEEN YEAR OLDS WOULD BE ABLE TO BE PAID TO DO THINGS LIKE DETASSLE CORN AND USE CHEMICALS TO CLEAN KITCHES OR WORK MOMENTARILY IN MEAT COOLERS.
SENATOR MOLLY DONAHUE, A DEMOCRAT FROM CEDAR RAPIDS, SAYS THE BILL IS DESIGNED TO GET MORE KIDS FROM LOW INCOME HOUSEHOLDS IN THE WORKFORCE.
LA3 OC….BACKGROUNDS? :09
SENATOR DICKEY SAYS REPUBLICANS ARE UPDATING THE LAW SO EAGER TEENAGERS CAN SAVE MONEY FOR COLLEGE OR A CAR RATHER THAN BACK A BILL FROM SENATE DEMOCRATS THAT WOULD LEGALIZE RECREATIONAL MARIJUANA.
LA4 OC….THE SENATE :06
THE BILL NOW GOES TO THE HOUSE FOR CONSIDERATION.
RADIO IOWA