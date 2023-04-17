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F-F-A IOWA CONVENTION UNDERWAY IN AMES

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Woody Gottburg
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ONE OF THE NATION’S LARGEST STATE GATHERINGS OF AGRICULTURAL EDUCATION STUDENTS IS GETTING UNDERWAY AT IOWA STATE UNIVERSITY.

SCOTT JOHNSON, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE IOWA F-F-A ASSOCIATION, SAYS IT’S GRATIFYING TO SEE HOW MEMBERSHIP IN THE ORGANIZATION HAS CONTINUED GROWING IN RECENT YEARS, AND THIS 95TH ANNUAL IOWA F-F-A LEADERSHIP CONFERENCE AT I-S-U’S HILTON COLISEUM PROMISES TO BE THE BIGGEST YET.

FFA1 OC….IN 2019 :15

F-F-A MEMBERS CAN RANGE IN AGE FROM 12 TO 21 AND THE STATEWIDE MEMBERSHIP NUMBERS RECENTLY REACHED A MILESTONE, WHICH JOHNSON SAYS THEY’LL TOUT DURING THE EVENT.

FFA2 OC….ON TUESDAY :20

WHILE THERE’S A FOCUS ON FARMING, JOHNSON SAYS THE ORGANIZATION MAKES A POSITIVE DIFFERENCE IN STUDENTS’ LIVES BY DEVELOPING THEIR POTENTIAL FOR LEADERSHIP, PERSONAL GROWTH AND CAREER SUCCESS THROUGH AGRICULTURAL EDUCATION.

HE SAYS THE CONFERENCE PROVIDES AG-ED STUDENTS THE CHANCE TO TAKE PART IN A WIDE RANGE OF CAREER DEVELOPMENT AND LEADERSHIP SKILLS-BUILDING EVENTS.

FFA3 OC….GO ON TOURS :20

THE CONFERENCE OPENED SUNDAY IN AMES AND WILL CONCLUDE TUESDAY NIGHT.
THE IOWA FFA ASSOCIATION WAS ORGANIZED BY DELEGATES FROM 23 SCHOOLS AT IOWA STATE COLLEGE ON MAY 17, 1929.

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